Кабмин отстранил от должности главу Госэкоинспекции Чиновник возглавляет ведомство почти два года.

Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров на своем заседании 18 января отстранил от должности главу Госэкоинспекции Андрея Заику.

Об этом сообщил министр экологии Остап Семерак.

Обязанности председателя ведомства временно возложены на первого замглавы Игоря Яковлева, который был назначен на этом же заседании.

Заика возглавляет Государственную экологическую инспекцию с мая 2015 года. Через несколько месяцев после назначения Заика получил выговор за то, что экоинспекторы в Николаевском и Одесском морских торговых портах проводили несанкционированные проверки судов.

В начале января 2017 года по просьбе Семерака Кабинет министров назначил служебное расследование в отношении Заики.

Госэкоинспекция обеспечивает реализацию государственной политики по осуществлению надзора (контроля) в сфере охраны окружающей природной среды.