Рада отклонила законопроект о стратегической экологической оценке Также снят с рассмотрения ветированный законопроект №2009а-д.

Фото: пресс-служба президента

Верховная Рада отклонила законопроект о стратегической экологической оценке проектов государственного планирования.

Законопроект №3259 не набрал голосов для его возвращения в профильный комитет. За направление его на доработку проголосовали 214 депутатов при минимально необходимых 226.

Также был снят с рассмотрения ветированный президентом законопроект №2009а-д "Об оценке воздействия на окружающую среду".

Напомним, в октябре 2016 года Рада приняла два законопроекта об экологической оценке, которые были обязательством Украины в рамках Соглашений об ассоциации с Европейским союзом, но позже президент Петр Порошенко ветировал их.