Апелляционный суд оставил Безъязыкова под стражей до 8 февраля Жена полковника заявила, что опубликованные СБУ записи телефонных разговоров Безъязыкова с боевиками "ДНР" "смонтированы".

Фото: Сергей Нужненко

Апелляционный суд Киева оставил полковника ВСУ Ивана Безъязыкова, освобожденного летом из плена боевиков "ДНР", под стражей до 8 февраля.

Об этом сообщает Громадське.

Ранее государственный обвинитель отверг обвинения адвокатов Безъязыков.

"Обвинение Безъязыков полностью обоснованы. Судебное расследование продолжается. Я не согласен с позицией защитников. Показы собраны в рамках закона. Свидетели были предупреждены об уголовной ответственности за ложные показания", - заявил прокурор Пересада.

Он добавил, что есть риск того, что подсудимый полковник будет скрываться от следствия, если его отпустить из следственного изолятора под домашний арест.

Жена Безъязыкова Марина заявила, что ранее опубликованные Службой безопасности Украины записи телефонных разговоров полковника и ее самой с боевиками "ДНР" "смонтированы".

"Вырезали очень много. К примеру, там, где я прошу Эдуарда Басурина (так называемый "заместитель командующего корпусом Минобороны" "ДНР" - ред.) передать трубку моему мужу. И еще говорили, что я обращалась к Басурина по имени и отчеству. А как я должна обращаться к боевику?", - Заявила жена полковника.

Маргарита добавила, что на многих записях телефонных разговоров Иван Безъязыков не узнает своего голоса.

Сам Иван Безъязыков заявил, что его содержание под стражей необоснованно.

Как сообщалось, 14 декабря подозреваемый в шпионаже полковник Безъязыков был арестован до 8 февраля 2017 года. Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. На суде Безъязыков заявил, что участвовал в инсценировке боевиков, поскольку опасался за свою жизнь.

29 декабря СБУ сообщила полковнику Безъязыков о подозрении в государственной измене.