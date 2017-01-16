Стали известны подробности первого в 2017 году заседания Контактной группы в Минске Украина констатировала срыв перемирия, объявленного в канун новогодних праздников.

Фото: twitter.com/BelarusMID

В Минске завершилось первое в 2017 году заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер.

Украинская сторона констатировала, что объявленное в канун новогодних праздников перемирие было сорвано. Достигнутые договоренности о режиме прекращения огня не были выполнены из-за бойкотирования боевиками.

"Мы настаиваем на соблюдении всего пакета Минских соглашений, в том числе, и на выходе на линию от 19 сентября 2014 года, включая Дебальцево. Решение блока вопросов по безопасности – ключевая составляющая всего Минского процесса. Без полного и устойчивого прекращения огня, без вывода всех иностранных воинских формирований и военной техники с территории Украины, без контроля за границей, - в ОРДЛО выборов быть не может", - подчеркнула Олифер.

Стороны также договорились провести 18 января видеоконференцию гуманитарной подгруппы, где продолжится работа по освобождения заложников.

"Мы с сожалением отмечаем, что со стороны ОРЛО работа КПВВ "Золотое" остаётся заблокированной. Кроме того, несмотря на то, что в 2016 году Украина увеличила максимально допустимый вес продуктов, разрешенный для ввоза на неподконтрольные территории Донбасса с 50 до 75 кг, представители ОРДО ограничили ввоз продуктов до 50 кг на одного человека. При этом со своей стороны мы готовы допустить экспертов международных организаций к осмотру моста в Станице Луганской для осмотра с целью дальнейшего ремонта этого моста", - сообщила Олифер.

По ее словам, ТКГ положительно оценила восстановление поставок воды в Луганской области, которое стало возможным после погашения части задолженности. Олифер отметила, что в расчетах за воду принимает участие предприятие, зарегистрированное на подконтрольной Украине территории, все операции совершаются исключительно в рамках украинского правового поля.

Во время сегодняшнего заседания украинская сторона поприветствовала начало австрийского председательствования в ОБСЕ и поблагодарила Германию за её работу.

"Мы надеемся, что вклад Австрии в урегулирование ситуации на Донбассе будет серьёзным и весомым", - добавила Олифер.

Напомним, последнее в 2016 году заседание контактной группы состоялось 21 декабря. В ходе него стороны согласовали сроки введения режима прекращения огня на время новогодних праздников. Обсуждались также четыре новых участка разведения сил и техники в зоне АТО.