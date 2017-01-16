В Старобельске начали судить Ефремова

Старобельский районный суд Луганской области в понедельник, 16 января, начал рассмотрение дела Александра Ефремова по сути.
Об этом сообщила в твиттере пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.
У Старобільському райсуді Луганщини розпочався розгляд справи О.Єфремова по суті #stop_separatyzm #стоп_сепаратизм pic.twitter.com/qDTuSvgfJr— Лариса Сарган (@SarganLarysa) January 16, 2017
Напомним, 4 января Генеральная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова.
Ефремов подозревается в:
- организации захвата здания Луганской областной государственной администрации (ч. 3 ст. 27, ст. 341 УК Украины);
- пособничестве в захвате здания Управления Службы безопасности Украины в Луганской области (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины);
- совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины (ч. 3 ст. 110 УК Украины);
- организационном и ином содействии созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины);
- государственной измене, то есть деянии, умышленно совершенном гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а именно: предоставлении иностранной организации и его представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины (ч. 1 ст. 111 УК Украины, наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет).