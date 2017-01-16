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В Старобельске начали судить Ефремова

Дело рассматривает местный районный суд.

В Старобельске начали судить Ефремова
Фото: facebook.com/Юрій Луценко

Старобельский районный суд Луганской области в понедельник, 16 января, начал рассмотрение дела Александра Ефремова по сути.

Об этом сообщила в твиттере пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

Напомним, 4 января Генеральная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова.

Ефремов подозревается в:

  • организации захвата здания Луганской областной государственной администрации (ч. 3 ст. 27, ст. 341 УК Украины);
  • пособничестве в захвате здания Управления Службы безопасности Украины в Луганской области (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины);
  • совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины (ч. 3 ст. 110 УК Украины);
  • организационном и ином содействии созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины);
  • государственной измене, то есть деянии, умышленно совершенном гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а именно: предоставлении иностранной организации и его представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины (ч. 1 ст. 111 УК Украины, наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет).

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Тэги: Александр Ефремов, ЛНР, Старобельск

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