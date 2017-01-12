В Литве нашелся счет Лазаренко на $30 млн Заморозку денег продлевают на протяжении 17 лет.

Павел Лазаренко Фото: www.obozrevatel.com

На счете в литовском банке заморожено около 30 млн долларов, вероятно связанных с бывшим премьер-министром Украины Павлом Лазаренко.

Соответствующие документы обнаружили литовские журналисты из издания 15min.lt в базе данных Международного проекта журналистских расследований коррупции и организованной преступности (OCCRP). Об этом сообщается на сайте OCCRP.

Эти средства лежат на счете местного отделения шведского банка SEB, и литовские суды в течение последних 17 лет каждые несколько месяцев продлевают их заморозку.

Согласно расследованию, речь идет о части из порядка 200-250 млн долларов, которые связывают с Лазаренко и которые были заморожены в нескольких странах по представлению США еще в 2004 году.

В OCCRP отмечают, что счет с 30 млн долларов в бывшем литовском банке Hermis принадлежал ликвидированному банку Лазаренко European Federal Credit Bank, а литовское отделение банка SEB в 2000 году купило банк Hermis вместе с этим счетом.

Напомним, параллельно с судом над Павлом Лазаренко в Калифорнии, в американской столице в 2004 году был начат процесс конфискации его имущества. Всего американской системе правосудия удалось установить местонахождение около $250 млн, которые были выведены из Украины коррупционным путем и находятся на счетах в островных государствах Антигуа и Гернси, Литве, Лихтенштейне и Швейцарии.

Два года назад суд в Вашингтоне одобрил сделку, согласно которой поделил 100 млн долларов, которые прятал в офшорах Лазаренко. Почти четверть суммы должен был получить банк в островном государстве Антигуа, а 75 млн долларов - американское правительство.