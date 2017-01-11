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Минюст запустил реестр должников

В реестр вносятся данные о гражданах и компаниях, в отношении которых открыто исполнительное производство.

Минюст запустил реестр должников
Фото: korrespondent.net

Министерство юстиции Украины запустило Единый реестр должников, в который вносятся данные о гражданах и компаниях, признанных решением суда должниками и в отношении которых открыто соответствующее исполнительное производство.

Об этом сообщается на сайте Минюста.

Сведения о должниках должны быть открытыми и размещаться на официальном сайте ведомства.

"Данный реестр является составной автоматизированной системы исполнительного производства. Он создан с целью обнародования в режиме реального времени информации о невыполненных имущественных обязательствах должников", - говорится в сообщении.

Согласно действующему законодательству, исполнитель также обязан внести в указанный реестр сведения относительно должников, имеющих обязательства перед физическими или юридическими лицами по судебным решениям и решениям других органов. При этом в Едином реестре должников должна содержаться информация о должниках, в отношении которых исполнительные производства зарегистрированы в системе после запуска данного реестра.

Не подлежат внесению в реестр сведения о должниках, являющихся государственными органами или органами местного самоуправления, а также о должниках, не имеющими задолженности по исполнительному документу о взыскании периодических платежей более трех месяцев. Также не подлежат внесению в реестр сведения по судебным решениям неимущественного характера.

"Сведения о должнике исключаются из реестра одновременно с вынесением постановления об окончании исполнительного производства, возвращении исполнительного документа взыскателю, возвращении исполнительного документа в суд или в день установления исполнителем факта отсутствия задолженности по исполнительным документам о взыскании периодических платежей", - отмечается в сообщении.

Напомним, в августе 2015 года президент Петр Порошенко внес в Раду законопроекты по реформе системы исполнения судебных решений, в частности - "Об исполнительном производстве". Данный законопроект предусматривает формирование открытого Единого реестра должников.

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Тэги: Минюст, должники, юстиция

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