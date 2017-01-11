Савченко скорректировала списки пленных Перечень украинцев пополнился 14 фамилиями.

Народный депутат Надежда Савченко скорректировала списки пленных, обнародованные во вторник.

Об этом она написала в фейсбуке.

Корректировке подверглись два из шести списков.

Перечень украинцев, освобождения которых запрашивает Украина, пополнился 14 новыми фамилиями. Кроме того, один из фигурантов списка теперь значится как уже освобожденный (выделен голубым цветом), еще двое - как погибшие (выделены красным цветом).

В списке российских военных и россиян, которые попали в украинские тюрьмы, шесть человек теперь значатся как освобожденные, еще один - как погибший. Перечень сократился на один пункт из-за ошибки в написании фамилии одного из фигурантов (Мефедов Евгений Игоревич и Нефедов Евгений Игоревич оказались одним и тем же человеком).

Фото: Facebook/Надія Савченко Фото: Facebook/Надія Савченко Фото: Facebook/Надія Савченко Фото: Facebook/Надія Савченко Фото: списки обновлены Савченко Фото: Фото: Фото:

Напомним, во вторник Савченко опубликовала списки украинцев, которые удерживаются на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины (подтверждены стороной, которая их удерживает) - 41 человек; списки украинцев, освобождения которых запрашивает Украина - 121 человек; списки людей, освобождения которых запрашивает "ДНР" - 524 человека; списки людей, освобождения которых запрашивает "ЛНР" - 377 человек; списки политзаключенных, которые содержатся в российских тюрьмах, - 44 человека; списки российских военных и россиян, которые попали в украинские тюрьмы за преступления против Украины в период 2014-2016 годов - 102 человека.

После этого представитель специального центра СБУ по освобождению заложников Юрий Тандит заявил, что опубликованные Савченко списки пленных содержат некорректные данные.