"ДНР" потребовала выдачи "беркутовцев" Зинченко и Аброськина Спецназовцы обвиняются в причастности к убийству 48 человек.

Сергей Зинченко и Павел Аброськин Фото: 112.ua

Террористическая группировка "ДНР" отправила запрос на выдачу бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" Павла Аброськина и Сергея Зинченко, обвиняемых в расстреле 48 активистов Евромайдана на ул. Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года.

Об этом говорится в списках, обнародованных нардепом Надеждой Савченко.

Среди 524 человек, которых запрашивает "ДНР", есть Зинченко Сергей Павлович, 1990 года рождения, и Аброськин Павел Михайлович, 1989 года рождения.

Напомним, в марте-апреле 2014 года были арестованы Зинченко и Аброськин. Они входили в так называемую "черную роту" "Беркута", которая стреляла майдановцам в феврале 2014 года.

Зинченко и Аброськин содержатся под стражей.