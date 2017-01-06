НАБУ завело дело на пятого нардепа после анализа е-декларации Под следствие попали также главы двух районов.

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало досудебное расследование против еще одного народного депутата по факту декларирования недостоверной информации.

Как сообщается на сайте бюро, против нардепа и двух глав райадминистраций начаты уголовные производства по ст.366-1 Уголовного кодекса Украины - декларирование недостоверной информации или умышленное непредоставление декларации, наказывается штрафом от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан, или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, или лишением свободы на срок до двух лет.

Напомним, 17 ноября НАБУ зарегистрировало первые три уголовных производства по фактам незаконного обогащения (ч. 2 и ч. 3 ст. 368-2 УК Украины) на основании анализа сведений, приведенных в е-декларациях. Два производства открыты в отношении народных депутатов Украины и одно — против представителя судебной ветви власти.

В декабре НАБУ начало расследование еще семи уголовных производств. Два производства зарегистрированы по факту внесения недостоверных данных в е-декларации народными депутатами. Еще одно - по факту незаконного обогащения заместителем председателя областного совета. Остальные четыре открыты по факту незаконного обогащения и внесения недостоверных сведений в электронные декларации тремя судьями.