Виновных в проблемах с перевозкой военных, награжденных Порошенко, накажут Бойцов привезли на КрАЗе и долго не могли забрать назад.

Фото: president.gov.ua

Министр обороны Степан Полторак поручил Военной службе правопорядка в Вооруженных Силах Украины провести служебное расследование по факту ненадлежащего перевозки и дальнейшего расположения на Мариупольском аэродроме военнослужащих-участников торжеств в Мариуполе 31 декабря 2016 года.

"По результатам расследования Министром обороны Украины будут приняты соответствующие решения в отношении ответственных должностных лиц, чьи действия привели к возникновению этой ситуации", - сообщается на сайте Минобороны.

Напомним, 31 декабря президент Петр Порошенко в ходе поездки в Мариуполь вручил государственные награды военным.

Позже одна из награжденных, старший сержант 54-й бригады Валерия Бурлакова, написала в фейсбуке, что военных, участвовавших в торжествах, привезли "на КрАЗе без отопления", а назад на позиции отвезти долго не могли.