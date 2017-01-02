Тука: есть масса фактов, подтверждающих готовность Кремля "сдать" Донбасс "Украина вернет контроль над оккупированной территорией до середины 2018 года".

Фото: 24tv.ua

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука убежден, что Украина вернет контроль над оккупированной территорией Донбасса в 2017 году или, максимум, в середине 2018 года.

Об этом он рассказал "Новому времени".

"На сегодняшний день Россия готова отдать Донбасс только на своих условиях. Однако, уверен, Украине удастся перенять инициативу и реализовать свой сценарий возвращения оккупированных территорий. Очень надеюсь, что это произойдет уже в следующем году, максимум - к середине 2018 года", - отметил Тука.

Он также подчеркнул, что для этого важно сохранить поддержку Европы и Соединенных Штатов Америки.

"Есть масса фактов, подтверждающих готовность Кремля «сдать» Донбасс. РФ явно не видит эти территории в своем составе. Одно из самых простых доказательств выявляется при элементарном сравнении деятельности российских оккупантов в Крыму и на Донбассе. На Донбассе происходит повальное мародерство, вырезание и уничтожение предприятий. Они фактически обрекают регион на экономическое вымирание. В Крыму такого не наблюдается. Российская власть, наоборот, вынуждает крупные частные компании инвестировать в крымские бизнес-проекты и инфраструктурные объекты. И в этом принципиальная разница", - сказал Тука.

Напомним, Секретарь СНБО Александр Турчинов считает, что 2017 год станет переломным в вопросе освобождения оккупированных территорий.