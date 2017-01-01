​Умер второй глава СБУ Валерий Маликов Он возглавлял спецслужбу в 1994-1995 годах.

Фото: ssu.gov.ua

В субботу, 31 декабря, на 75-м году жизни умер второй глава Службы безопасности Украины Валерий Маликов.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

"Валерий Маликов возглавил СБ Украины в первые годы независимости нашего государства и приложил немало усилий для ее становления как профессиональной и действенной спецслужбы", - заявили в СБУ.

Прощание с Маликовым состоится 3 января в Центре культуры и искусств СБУ на Ирининской улице.

Маликов руководил СБУ с июля 1994 года по июль 1995 года. Затем долгое время работал в Счетной палате Украины.