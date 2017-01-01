"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
Дітей потрібно готувати до життя, а не до екзаменів
Дітей потрібно готувати до життя, а не до екзаменів
Резолюция Совбеза по Израилю: точка сидения определяет точку зрения
Резолюция Совбеза по Израилю: точка сидения определяет точку зрения
Алеппо как еще одна ловушка для Путина
Алеппо как еще одна ловушка для Путина
Государство боли
Государство боли
Информационный терроризм. Украинское измерение
Информационный терроризм. Украинское измерение
Молдова: пророссийский разворот откладывается
Молдова: пророссийский разворот откладывается
Work-in-process: рік без спецвідзнак у галузі літератури
Work-in-process: рік без спецвідзнак у галузі літератури
Как деньги Приватбанка исчезли через "транзитные банки"
Как деньги Приватбанка исчезли через "транзитные банки"
ГлавнаяПолитика

​Умер второй глава СБУ Валерий Маликов

Он возглавлял спецслужбу в 1994-1995 годах.

​Умер второй глава СБУ Валерий Маликов
Фото: ssu.gov.ua

В субботу, 31 декабря, на 75-м году жизни умер второй глава Службы безопасности Украины Валерий Маликов.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

"Валерий Маликов возглавил СБ Украины в первые годы независимости нашего государства и приложил немало усилий для ее становления как профессиональной и действенной спецслужбы", - заявили в СБУ.

Прощание с Маликовым состоится 3 января в Центре культуры и искусств СБУ на Ирининской улице.

Маликов руководил СБУ с июля 1994 года по июль 1995 года. Затем долгое время работал в Счетной палате Украины.

Новости по теме:

Тэги: СБУ, смерть
Реклама

Читайте в разделе