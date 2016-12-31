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Украина восстановила еще два моста, уничтоженные боевиками

Первый находится возле Славянска, второй - в селе Закотное.

Украина восстановила еще два моста, уничтоженные боевиками
Мост в Закотном до ремонта

Украина восстановила еще два моста, которые были уничтожены боевиками в 2014 году.

Их открытие состоялось в ходе телемоста во время визита президента Петра Порошенко в Мариуполь.

Первый мост - 97-метровая переправа через реку Казенный Торец в Селезневке возле Славянска (по дороге на Бахмут).

Второй - 300-метровый мост через Северский Донец в селе Закотное (между Лиманом и Северском).

На мост в Селезневке потратили 39 млн грн, в Закотном - 400 млн грн. Ремонтные работы длились три месяца. Были задействованы строители из Мариуполя и Днепра.

Ранее глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский сообщал, что в Донецкой области остаются еще семь подорванных боевиками в 2014 году мостов, но все они находятся в серой зоне и пока что их восстановление невозможно. Поэтому в 2017 году местные власти решили капитально ремонтировать в Донецкой области 47 действующих мостов.

Напомним, 27 декабря был открыт восстановленный мост на окраине Северска Донецкой области через реку Сухая Плотва.

6 декабря был сдан в эксплуатацию мост через реку Северский Донец между Северодонецком и Лисичанском, который был взорван боевиками в 2014 году.

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Тэги: мосты, Донецкая область, боевые действия на востоке Украины
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