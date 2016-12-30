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В СБУ прокомментировали заявление Савченко о планах привезти Захарченко и Плотницкого в Киев

"Наши следователи с удовольствием пообщаются с террористами"

В СБУ прокомментировали заявление Савченко о планах привезти Захарченко и Плотницкого в Киев
Фото: EPA/UPG

Заявление нардепа Надежды Саченко о планах привезти в Киев главарей "Л/ДНР" в Службе безопасности Украины расценивают как возможность допросить их.

Об этом спикер СБУ Елена Гитлянская заявила в комментарии LB.ua

"Пусть приезжают, у нас будет очень много вопросов. Наши следователи тоже с удовольствием пообщаются с ними... Савченко также приходит к нам на разговоры со следователем как свидетель в рамках уголовного производства по созданию террористических организаций "ЛНР/ДНР", - сказала она.

Напомним, 29 декабря депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что планирует новые встречи с главарями "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким. Ближайшую из них она хочет провести в Донецке и Луганске, а позже рассчитывает провести переговоры и в Киеве.

7 декабря Савченко тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". Об этом стало известно лишь спустя несколько дней. 12 декабря Савченко заявила, что встреча прошла в "трехстороннем минском формате" с присутствием российской стороны и с присутствием Захарченко и Плотницкого от "ДНР" и "ЛНР". На самом деле в трехстороннем формате третьей стороной является ОБСЕ, а не боевики.

После этого Савченко была исключена из фракции "Батькивщина" и из делегации в ПАСЕ.

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Тэги: СБУ, ДНР, ЛНР, Надежда Савченко, Игорь Плотницкий, Александр Захарченко
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