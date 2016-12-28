Охендовский отказался давать показания на перекрестном допросе с Трепаком, - НАБУ Состоится ли еще одна очная ставка, в НАБУ сообщить отказались.

Фото: Сергей Нужненко

Глава Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский 26 декабря после начала одновременного допроса с экс-первым заместителем главы Службы безопасности Виктором Трепаком отказался давать показания.

Об этом сообщает Укринформ.

"26 декабря 2016 года детективы Национального антикоррупционного бюро начали проведение одновременного допроса председателя ЦИК и экс-первого заместителя председателя СБУ. Это процессуальное действие біло инициировано детективами Бюро для устранения противоречий между показаниями свидетеля, предоставившего НАБУ учетные листы "амбарной книги", и публичными заявлениями подозреваемого. Однако подозреваемый после начала одновременного допроса отказался давать показания", - сообщили в Национальном антикоррупционном бюро в ответ на запрос агентства.

В то же время в НАБУ, ссылаясь на тайну следствия, отказались сообщить информацию, состоится ли еще одна очная ставка Охендовского с Трепаком.

Ранее сообщалось, что суд отказался пересматривать меру пресечения Охендовскому.

Охендовского подозревают в получении более 1 млн гривен взяток от Партии регионов. Детективы НАБУ установили, что председатель ЦИК в 2012 году совершил шесть зарубежных командировок, связанных со своей профессиональной деятельностью, которые, по версии следствия, были профинансированы средствами ПР.

Основанием для преследования Охендовского стали записи в так называемой "амбарной книге" Партии регионов.

Экспертиза Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел установила, что подписи и записи от имени Охендовского в этой книге принадлежат именно главе ЦИК.