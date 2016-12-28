Коста-Рика отменила визы для украинцев При выезде придется заплатить 29 долларов.

Правительство Коста-Рики с декабря 2016 года ввело безвизовый режим на поездки до 90 дней для граждан Украины.

Как сообщает в среду департамент консульской службы МИД Украины в фейсбуке, условием для въезда украинского гражданина в Коста-Рику является наличие паспортного документа, срок действия которого не менее 90 дней на момент предполагаемого выезда из Коста-Рики.

При выезде с территории государства должен быть уплачен сбор в размере 29 долларов независимо от типа паспортного документа путешествующего.

Напомним, в апреле визы для граждан Украины отменила Индонезия.