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Коста-Рика отменила визы для украинцев

При выезде придется заплатить 29 долларов.

Коста-Рика отменила визы для украинцев

Правительство Коста-Рики с декабря 2016 года ввело безвизовый режим на поездки до 90 дней для граждан Украины.

Как сообщает в среду департамент консульской службы МИД Украины в фейсбуке, условием для въезда украинского гражданина в Коста-Рику является наличие паспортного документа, срок действия которого не менее 90 дней на момент предполагаемого выезда из Коста-Рики.

При выезде с территории государства должен быть уплачен сбор в размере 29 долларов независимо от типа паспортного документа путешествующего.

Напомним, в апреле визы для граждан Украины отменила Индонезия.

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Тэги: визы, Коста-Рика
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