Журналисты оценили новогодний корпоратив ГФС в 1 млн гривен Подобную цифру подтвердили и источники в фискальной службе.

Фото: Facebook/Дмитро Гнап

Новогодний корпоратив сотрудников Государственной фискальной службы обошелся в 1 млн гривен.

Об этом говорится в сюжете програмы "Наші гроші з Денисом Бігусом".

В распоряжении ГФС был отдельный павильон №7 на территории национального комплекса "Выставка достижений народного хозяйства" (ВДНХ), вход в который позволяли по спискам. Аренда такого павильона стоит около 50 тыс. гривен в сутки, еще 25 тыс. гривен - дополнительные арендные средства за время, необходимые для декора помещения.

Для налоговиков устроили отдельный специальный выпуск известного новогоднего 3D-шоу "Вартові мрій". Стоимость билетов на мероприятие от 200 до 2000 гривен за посетителя в новогодний сезон, и 200-1000 гривен с 6 января. Для расчета использовалась средняя стоимость билета - 1,5 тыс. гривен.

Развлекал фискалов народный артист Украины Александр Пономарев. Выступление Пономарева на корпоративном мероприятии участники шоу-рынка оценивают примерно в 6-7 тыс. долларов.

Питание проводили силами кейтеринга. Минимальный заказ такого обслуживания от 150 грн на одного человека. Итак, угощение стоило минимум 150 тыс. гривен.

Общая стоимость мероприятия составляет около 1 млн гривен. Подобную цифру подтвердили программе и источники в ГФС. По словам сотрудника службы, около 10% стоимости мероприятия покрыли посетители, остальные - профсоюзные органы ГФС.