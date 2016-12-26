Аваков рассказал о финансировании системы МВД на 2017 год Министр называет бюджет бюджетом прогресса и развития.

Фото: mvs.gov.ua

Бюджет системы МВД на 2017 год - бюджет прогресса и развития. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков. В частности, словам Авакова, бюджет стал для Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, поскольку предусмотрены расходы в сумме 3878,8 млн грн, что на 1431,5 млн грн больше, чем в прошлом году.

«Эти средства позволят повысить минимальный уровень заработной платы с 3100 до 5000 гривен», - отметил министр.

В свою очередь, Государственная миграционная служба, Национальная гвардия и Государственная приграничная служба получили бюджет для развития и роста.

«Миграционная служба будет выполнять ключевую задачу следующего года – обеспечение выдачи индивидуальных ID-карт, которые придут на замену старым паспортам. По этим карточками, об этом мы скажем чуть позже, будет безвизовый въезд в некоторые страны», - сообщил Арсен Аваков.

Уровень финансирования на 2017 год Государственной пограничной службы, уверен Аваков, позволит повысить мотивацию работников и улучшить профессиональное развитие.

«Пункты пропуска мы оснастили современными системами, которые интегрированы с системами Интерпола, Европола и нашими базами. Наша граница не должна быть проходным двором и должна отсекать преступников», - отметил Арсен Аваков.

По словам министра, чтобы обеспечить динамику заработной платы, которую будут получать переподготовленные офицеры полиции, дополнительного финансирования в размере 3 млрд. гривен потребует Национальная полиция Украины.

«Мы на эту тему говорили с премьер-министром и депутатскими фракциями. Поэтому я думаю, что от того, какое развитие будет иметь бюджетный год, мы сможем корректировать финансирование работы этих органов», - добавил глава МВД.

Арсен Аваков отметил, что бюджет также позволит до июля 2017 года завершить по всей стране замену старых МРЭО на новые сервисные центры.

«По всей системе МВД, а это около 360 тысяч человек, мы имеем удовлетворительный бюджет на 2017 год», - подчеркнул глава МВД.