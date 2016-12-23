ГПУ передала в суд дело "обидчиков" "Автомайдана" Бывшему начальнику управления ГАИ ГУ МВД Украины в г. Киеве Куринному объявлено подозрение.

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Генеральной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт относительно 17 бывших инспекторов ГАИ, которым инкриминируется составление заведомо неправдивых документов относительно участников движения "Автомайдан".

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Департаментом специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины 23.12.2016 направлен в Шевченковской районный суд г. Киева обвинительный акт по обвинению семнадцати бывших инспекторов ГАИ, которым инкриминируется составление заведомо неправдивых документов, - рапортов относительно участников мирной акции протеста движения "Автомайдан" за участие в акции, которая имела место 29.12.2013 о будто бы совершении ими административных правонарушений, по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.366, ст.340 УК Украины", - говорится в сообщении.

Двум лицам начальственного состава, а именно: бывшим заместителю командира полка ДПС ГАИ ГУ МВД Украины в г. Киеве и заместителю начальника управления ГАИ ГУ МВД Украины в г. Киеве инкриминируется организация отмеченных уголовных правонарушений в интересах высшего руководства страны именно с целью помешать проведению участниками "Автомайдана" митингов, собраний и шествий, по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.27, ч.1 ст. 366, ст. 340 УК Украины.

Кроме того, по этим фактам поставлены в известность о подозрении трое бывших инспекторов ГАИ и бывший начальник управления ГАИ ГУ МВД Украины в г. Киеве Куринной А.В., которые объявлены в розыск.

"Расследование уголовного производства по другим фактам незаконного преследования правоохранительными органами участников акций протеста путем привлечения их к административной ответственности, вынесение судьями соответствующих решений в период декабря 2013 года – февраля 2014 года и об организации этих противоправных действий служебными лицами ГАИ МВД Украины, Генеральной прокуратуры Украины и Администрации Президента Украины продолжается", - отмечают в ГПУ.

Накануне сообщалось, что ГПУ проверяет членов ПС и "Братства" по делу об убийствах силовиков на Майдане.