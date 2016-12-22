Меркель в разговоре с Порошенко поддержала национализацию Приватбанка
Президент также созвонился с новым премьером Италии.
Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, президент выразил соболезнования немецкому народу в связи с терактом на Рождественской ярмарке в Берлине.
Порошенко и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе, в частности попытку наступления, которую пытались осуществить боевики под Светлодарском. Собеседники подчеркнули важность прекращения огня на Донбассе и немедленного освобождения украинских заложников.
Меркель отметила важность ратификации Нидерландами Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и завершения всех процедур для предоставления украинцам безвизового режима.
"Меркель также отметила смелое и необходимое решение украинской власти по национализации Приватбанка", - говорится в сообщении.
Кроме того, Порошенко в четверг провел телефонный разговор с новым премьером Италии Паоло Джентилони, в ходе которого поздравил его с назначением на должность.
Стороны договорились о более тесной координации действий по обеспечению выполнения Минских договоренностей, а также в деле деоккупации Крыма.
Джентилони подтвердил готовность содействовать ускорению выполнения последних процедур со стороны ЕС, связанных с предоставлением безвизового режима украинским гражданам. Он также высоко оценил роль Порошенко в проведении успешной спецоперации по нахождению украденных из музея Вероны 17 картин итальянских художников и поблагодарил за их возвращение итальянской стороне.
Порошенко пригласил Джентилони осуществить визит в Украину в 2017 году. Приглашение было "с благодарностью принято".
Напомним, национализацию Приватбанка - крупнейшего банка Украины, в котором образовалась нехватка капитала в размере 148 млрд гривен, поддержали ряд международных институций и западных стран.