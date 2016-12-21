Стали известны подробности переговоров в Минске Стороны обсуждают четыре новых участка разведения сил и техники.

Фото: twitter.com/BelarusMID

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе провела завершающее в этом году заседание, в ходе которого стороны согласовали сроки введения режима прекращения огня на время новогодних праздников.

Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер.

По ее словам, главным направлением и результатом работы группы за год было сдерживание эскалации на Донбассе.

"Сегодня Трехсторонняя контактная группа приняла заявление о необходимости всеобъемлющего, устойчивого, бессрочного прекращения огня в преддверии новогодних праздников начиная с 00:00 24 декабря 2016 года. В 2016 году одним из приоритетных направлений работы была безопасность. Решение данного блока вопросов - точка отсчета для полноценного решения всех остальных пунктов Минских договоренностей", - написала Олифер.

Она напомнила, что 21 сентября 2016 года ТКГ подписала Рамочное решение относительно разведения сил и средств на определенных участках.

"Учитывая несоблюдение режима тишины со стороны ОРЛО, в Станице Луганской разведение все еще не состоялось. Идёт обсуждение новых четырех участков. Мы настаиваем на соблюдении линии разграничения, зафиксированной Меморандумом от 19 сентября 2014 года, и потому одним из участков для разведения должно быть Дебальцево, а также демилитаризация зоны в районе населенных пунктов на юге Донецкой области - Саханка, Кумачово, Комсомольское", - подчеркнула Олифер.

По вопросу освобождения заложников она сообщила, что все усилия гуманитарной подгруппы были направлены на освобождение пленных и в этом году удалось освободить 17 человек.

"Международные гуманитарные организации так и не получили полный, беспрепятственный доступ к незаконно удерживаемым лицам на территории отдельных районов Донбасса, а также украинских политических заключенных в России", - подчеркнула Олифер.

Вопрос освобождения пленных будет обсуждаться во время скайп-встречи контактной группы, которая по требованию украинской стороны должна состояться в пятницу, 23 декабря.

"Мы также потребовали освобождения пятерых подростков, которые были незаконно задержаны в Донецке. Представители ОРДО пообещали отпустить их под домашний арест до Нового года. Чтобы вывести этот процесс обмен пленными, - ред.) из глухого угла, мы готовы содействовать досрочному освобождению 15 человек, которые отбывают наказания за преступления, совершенные в связи с конфликтом на Донбассе. Это предложение получило высокую оценку ОБСЕ", - отметила Олифер.

Также, по ее словам, украинская сторона поддержала инициативу Международного Комитета Красного Креста начать работу по вопросам поиска пропавших без вести. Однако этот процесс был заблокирован российской стороной.

В экономической подгруппе обсуждался вопрос восстановления инфраструктуры Донбасса и обеспечения режима безопасности.

Украинская сторона проводила системную работу по восстановлению расчетов за поставленную на территорию ОРЛО воду. В рамках правового поля Украины было создано предприятие "Источник новой жизни". Благодаря этому будут решаться вопросы погашения задолженности ОРЛО за поставленную воду в период с января 2015 по декабрь 2016 года. Однако от ОРЛО договор до сих пор не подписан.

"К сожалению, со стороны ОРЛО продолжается блокирование работы КПВВ в Золотом. Этот пункт пропуска необходим, в первую очередь, мирным жителям Донбасса. Ответственность за блокирование его работы полностью лежит на представителях отдельных районов Луганской области", - резюмировала Олифер.

Напомним, следующее заседание группы пройдет 16 января 2017 года.