НАБУ раскрыло хищение $60 млн в зерновой госкорпорации Замешаны бывший менеджмент госкомпании и международный зернотрейдер.

Фото: minagro.com.ua

Национальное антикоррупционное бюро во вторник задержало бывшего начальника информационно-аналитического управления ПАО "Государственная продовольственная зерновая корпорация" (ГПЗКУ) и представителя международного зернотрейдера по подозрению в нанесении ущерба ГПЗКУ на сумму свыше 60 млн долларов.

Как сообщается на сайте НАБУ, в ходе обысков изъяты крупные суммы денег и компьютерная техника.

Следствие установило, что в 2014 году после назначения на должность в ГПЗКУ чиновник со своими коллегами организовали группу с целью личного обогащения.

"Они разработали схему, по которой зерно, принадлежавшее ГПЗКУ, продавалось по заниженным ценам одному из международных зернотрейдеров через ряд частных компаний-посредников, подконтрольных должностным лицам ГПЗКУ и упомянутому зернотрейдеру", - сказано в сообщении.

Зерно, приобретенное по заниженным ценам, международный зернотрейдер продавал по рыночным. Разница в стоимости должна была поступить на счета одной из компаний-посредников, подконтрольных подозреваемым. Согласно контрактам, поставки зерна проходили на условиях наложенного платежа, что не соответствовало установленным рыночным правилам и подвергало государственное предприятие риску неполучения средств за свою продукцию.

В конечном итоге ГПЗКУ не получила большую часть средств за проданное зерно и понесла убытки на сумму более 60 млн долларов.

Досудебное расследование по приведенным фактам детективы Бюро начали в июле 2016 года. Сейчас они устанавливают местонахождение остальных участников организованной группировки.

Напомним, Государственная продовольственная зерновая корпорация Украины – оператор зернового рынка Украины, занимающий лидирующие позиции в сфере хранения, переработки, перевалки и экспорта зерновых.