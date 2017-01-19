​"Укрзализныця" назвала самые убыточные пригородные поезда Несмотря на убыточность, ни один из них не был отменен. Олександр Рудоманов , Журналист

ПАО "Укрзализныця" назвала 12 самых убыточных пригородных поездов за 2016 год.

В ответе на запрос журналиста LB.ua говорится, что ими стали:

№ 6481/6482 Кондрашевская - Новая-Лантратовка, который пустили в 2016 году

№ 955/956 Волноваха-Камыш-Заря;

№6772/6771 Херсон – Нововеселая;

-№6042/6041 Помошная – Долинская;

-№ 6512 Кривой Рог-Глав. – Пятихатки;

№ 6467 Кривий Рог-Глав. - Тимково;

№ 6139/6140 Харьков-Левада – Золочев;

№ 6515 Басы – Ворожба;

№ 6271/6274 и № 6270/6277 Тернополь – Залещики

№ 6001 Киев – Фастов;

№ 6854 Чернигов – Неданчичи

Несмотря на убыточность пригородных перевозок, ни один из них не был закрыт. Более того, УЗ назначила новые поезда Кондрашевская-Новая — Лантратовка, Херсон - Высокополье (который в сентябре продлили до Апостолово), ускоренный Киев - Житомир - Киев, а на лето - дополнительную пару Одеса - Белгород-Днестровский. Также была увеличена периодичность курсирования поездов Гайворон - Винница, Пологи - Бердянск, Котовск - Помошная.

В 2016 году региональные поезда №801/802 Умань – Черкасы – Христиновка, №855/856 Умань – Черкасы, №870/869 Николаев–Груз. – Апостолово, в которых пенсионеры ездили без льгот, перевели в клас пригородных поездов, что сделало проезд для пенсионеров бесплатным.

Напомним, что "Укрзализныця" в 2016 году недополучила от местных властей 424 млн гривен за перевозки льготников в пригородных поездах.