"Укрзализныця" назвала самые убыточные пригородные поезда
Несмотря на убыточность, ни один из них не был отменен.
ПАО "Укрзализныця" назвала 12 самых убыточных пригородных поездов за 2016 год.
В ответе на запрос журналиста LB.ua говорится, что ими стали:
№ 6481/6482 Кондрашевская - Новая-Лантратовка, который пустили в 2016 году
№ 955/956 Волноваха-Камыш-Заря;
№6772/6771 Херсон – Нововеселая;
-№6042/6041 Помошная – Долинская;
-№ 6512 Кривой Рог-Глав. – Пятихатки;
№ 6467 Кривий Рог-Глав. - Тимково;
№ 6139/6140 Харьков-Левада – Золочев;
№ 6515 Басы – Ворожба;
№ 6271/6274 и № 6270/6277 Тернополь – Залещики
№ 6001 Киев – Фастов;
№ 6854 Чернигов – Неданчичи
Несмотря на убыточность пригородных перевозок, ни один из них не был закрыт. Более того, УЗ назначила новые поезда Кондрашевская-Новая — Лантратовка, Херсон - Высокополье (который в сентябре продлили до Апостолово), ускоренный Киев - Житомир - Киев, а на лето - дополнительную пару Одеса - Белгород-Днестровский. Также была увеличена периодичность курсирования поездов Гайворон - Винница, Пологи - Бердянск, Котовск - Помошная.
В 2016 году региональные поезда №801/802 Умань – Черкасы – Христиновка, №855/856 Умань – Черкасы, №870/869 Николаев–Груз. – Апостолово, в которых пенсионеры ездили без льгот, перевели в клас пригородных поездов, что сделало проезд для пенсионеров бесплатным.
Напомним, что "Укрзализныця" в 2016 году недополучила от местных властей 424 млн гривен за перевозки льготников в пригородных поездах.