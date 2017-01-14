"Укрзализныця" стала прибыльной Компания за год заработала 303 млн гривен чистой прибыли.

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В 2016 году компания "Укрзализныця" получила прибыль в размере 303 млн гривен при доходах 78,9 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении ее пресс-службы.

"Как и рассчитывали, финансовый результат ПАО" Укрзализныця "за 2016 прибыльный - получено 303 млн гривен. Компания в полном объеме выполнила свои обязательства перед государством: по оперативным данным, в 2016 году уплачено 15 млрд гривен налогов и обязательных платежей", - цитируется в председатель правления "Укрзализныци" Войцеха Балчуна.

В 2016 году компания перевезла 344 млн тонн грузов и 439 млн пассажиров.

Напомним, в 2015 году "Укрзализныця" получила 16,8 млрд грн убытков.

ПАО "Укрзализныця" объединяет шесть региональных железных дорог и около 140 других структурных предприятий. В управлении "Укрзализныци" находится 21,6 тыс. км железнодорожных путей, около 4 тыс. локомотивов и 123 тыс. вагонов. На долю УЗ приходится около 60% объема грузовых и 38% пассажирских перевозок в Украине. "Укрзализныця" является одним из крупнейших работодателей в Украине, на предприятии работают более 300 тыс. человек.