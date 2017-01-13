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Владельцы Финбанка решили его ликвидировать

Акционеры рассмотрят этот вопрос на заседании 1 февраля.

Владельцы Финбанка решили его ликвидировать

Акционеры Финбанка (Одесса) рассмотрят вопрос ликвидации финучреждения на собрании 1 февраля.

Об этом говорится в повестке дня собрания.

Отмечается, что Финбанк намерен принять решение о ликвидации по инициативе владельцев. Также планируется избрать ликвидационную комиссию, утвердить порядок и сроки ликвидации банка.

Крупнейшим акционером Финбанка является Александр Грановский, бизнес-партнер Бориса Кауфмана. Ранее Кауфман также владел долей в Финбанке, но в октябре 2014 года вышел из состава акционеров.

Напомним, 10 января Нацбанк признал Платинум Банк неплатежеспособным. Его владельцами являются Борис Кауфман и Григорий Гуртовой.

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Тэги: банки, Александр Грановский, Кауфман Борис

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