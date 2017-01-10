"Укроборонпром" сообщил подробности об украинской версии винтовки M16 Ее можно будет адаптировать под разные калибры и боеприпасы.

Фото: US Army

"Укроборонпром" во вторник опубликовал материал, в котором объясняется, зачем Украина собирается выпускать винтовки M16, и сообщаются подробности об этом оружии.

Пресс-служба концерна напоминает, что Украина переходит на стандарты НАТО, и уже сейчас имеет совместную бригаду с двумя странами альянса. Кроме того, украинские военные участвуют в миротворческих операциях вместе со странами НАТО.

"В каждом из этих случаев одной из проблем является решение вопроса логистики. Например, в Литовско-Польско-Украинской бригаде польские бойцы используют штурмовую винтовку Beryl, калибром 5,56×45, в то время когда украинские бойцы - автомат АКМ или АКМС калибра 7,62х39. С аналогичными проблемами столкнулись украинские саперы в Афганистане во время участия в миссии ISAF. Для решения проблемы с различными стандартами оружия украинские войска были вынуждены использовать немецкие штурмовые винтовки G36, которые передали литовские бойцы", - заявили в "Укроборонпроме".

Создание оружия на основе американской M16 призвано решить эту проблему.

M16 - модульная винтовка, что позволит адаптировать ее украинскую версию WAC-47 под различные калибры (5,45х39, 7,62х39, 5,56х45 NАТО) и боеприпасы (мощный патрон с дозвуковой пулей .458 SOCOM или 6.8 SPC II с высокой кинетической энергией и останавливающими свойствами). Можно будет устанавливать разные по длине стволы (10,5”, 11,5”, 14,5”, 18” или 24”).

"Укроборонпром" планирует передать первую партию украинских M16 в боевые подразделения армии. Отзывы бойцов позволят внести необходимые изменения перед началом массового производства.

Концерн подчеркивает, что оружие будет производиться в Украине на основе лицензий от правительства США. Первое разрешение - для испытаний и оценки - была получена в декабре 2016 года.

Напомним, что в Украине уже производится система раннего выявления целей для контроля за границей в сотрудничестве с Aeroscraft. Первая из них была установлена в конце 2016 года в Мариуполе.

В октябре 2016 года "Укроборонсервис" и словацкая Grand Power S.R.O. подписали договор о совместном производстве пистолетов K100 и пистолетов-пулеметов K105 в Украине.