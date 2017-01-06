Сологуб: показатели урожая аграриев могут быть занижены на 15-20% Валютные колебания косвенно свидетельствуют о существовании теневого агрорынка в Украине.

Фото: Сергей Нужненко

Разрыв между наличным и безналичным курсом гривны возникает во время сбора урожая аграриями в июле и в ноябре, сказал в интервью LB.ua замглавы НБУ Дмитрий Сологуб. И судя по косвенным данным валютного рынка, реальные объемы урожая в Украине на 15-20% выше номинальных.

"Сильным влиянием сельского хозяйства на экономику поясняется и то, как у нас курс наличный скачет на валютном рынке. У нас есть какая-то часть урожая, которая проходит через наличный рынок. И, возможно, даже не учитывается, как урожай. И дальше, возможно, идет какими-то «тайными» путями за границу. Есть подозрение, что эти 63-64 млн тонн, которые мы собираем, на самом деле даже цифра, заниженная примерно на 15-20%. То есть, на самом деле сейчас мы уже 70-75 млн тонн собираем, судя по косвенным данным", - сказал Дмитрий Сологуб.

По его словам, в НБУ в этом году заметили два таких всплеска: когда ранние культуры собирались в июле, и пошел разрыв между наличным и безналичным курсом, и в ноябре, когда собирались поздние культуры.

Напомним, 6 января Нацбанк продал $55 млн для поддержки курса гривны, хотя накануне несколько дней выкупал валюту для пополнения резервов.