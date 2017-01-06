"Украинские землячества России" как элемент информационной войны
"Украинские землячества России" как элемент информационной войны
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
Истории известных фильмов с маленьким бюджетом
Истории известных фильмов с маленьким бюджетом
Кто заплатит за Приватбанк
Кто заплатит за Приватбанк
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Боснийский сценарий для Украины
Боснийский сценарий для Украины
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
Что шокировало в Киеве переселенку из Севастополя
Что шокировало в Киеве переселенку из Севастополя
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
ГлавнаяЭкономикаБизнес

Сологуб: показатели урожая аграриев могут быть занижены на 15-20%

Валютные колебания косвенно свидетельствуют о существовании теневого агрорынка в Украине.

Сологуб: показатели урожая аграриев могут быть занижены на 15-20%
Фото: Сергей Нужненко

Разрыв между наличным и безналичным курсом гривны возникает во время сбора урожая аграриями в июле и в ноябре, сказал в интервью LB.ua замглавы НБУ Дмитрий Сологуб. И судя по косвенным данным валютного рынка, реальные объемы урожая в Украине на 15-20% выше номинальных.

"Сильным влиянием сельского хозяйства на экономику поясняется и то, как у нас курс наличный скачет на валютном рынке. У нас есть какая-то часть урожая, которая проходит через наличный рынок. И, возможно, даже не учитывается, как урожай. И дальше, возможно, идет какими-то «тайными» путями за границу. Есть подозрение, что эти 63-64 млн тонн, которые мы собираем, на самом деле даже цифра, заниженная примерно на 15-20%. То есть, на самом деле сейчас мы уже 70-75 млн тонн собираем, судя по косвенным данным", - сказал Дмитрий Сологуб.

По его словам, в НБУ в этом году заметили два таких всплеска: когда ранние культуры собирались в июле, и пошел разрыв между наличным и безналичным курсом, и в ноябре, когда собирались поздние культуры.

Напомним, 6 января Нацбанк продал $55 млн для поддержки курса гривны, хотя накануне несколько дней выкупал валюту для пополнения резервов.

Новости по теме:

Тэги: НБУ, валютный рынок, Дмитрий Сологуб
Реклама

Читайте в разделе