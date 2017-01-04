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Что ждет экономику в 2017 году

Минувший 2016 год оказался не самым простым для украинской экономики. Банки продолжали падать - чего стоит один только Приватбанк, инфляция съедала доходы, а курс доллара оставался главной причиной для тревог. LB.ua разбирался, чего ждать в следующем году.

Елена ГубарьЕлена Губарь, журналист

Фото: Макс Левин

Цены пойдут вниз

Цены в следующем году должны будут расти гораздо медленнее, чем в 2016. Нацбанк, который сейчас отвечает за уровень инфляции, поставил перед собой цель, чтобы она составила всего 8% (+/- 2%) на конец 2017 года. Этого он собирается добиваться, изменяя учетную ставку, которая сейчас закреплена на уровне 14%, и стоимость денег для банков. Препятствием для достижения отметки в 8% может стать повышение минимальных зарплат до 3200 грн, и задержки с получением кредитов от МВФ. А вот национализация Приватбанка и возможная накачка его деньгами никак не должна отразится на ценах.

"Для пополнения капитала Приватбанка Министерство финансов выпустит облигации внутреннего государственного займа на 116,8 млрд грн. Но в результате капитализации выпуск новых денег не произойдет",- заверили в Нацбанке.

Тем не менее, на инфляцию могут давить другие факторы.

"Приватбанк обеспечивал очень важную функцию в экономике: параллельный товарооборот экономики небольших предприятий и их карточно-расчетное и логистическое обеспечение. Теневой экономикой это нельзя назвать, но бело-серой можно. Теперь начнется раскручивания нового витка инфляционно-девальвационной спирали",- считает Юрий Прозоров, президент Украинского общества финансовых аналитиков.

А вот руководитель аналитического отдела инвесткомпании ICU Александр Вальчишен считает, что все же Нацбанк сможет добиться верхней планки заложеных Советом НБУ целевых показателей по инфляции - 10% в среднем по году.

"До конца февраля инфляция будет на уровне 12%, а затем начнет замедляться. У НБУ появится пространство для снижения учетных ставок - он будет снижать их умеренно в течение года, до уровня потребительской инфляции + два процентных пункта", - считает Вальчишен.

Курс уплывает

Курс национальной валюты в Украине будет оставаться плавающим, как и последние два года. Это означает, что стоимость доллара на внутреннем рынке будет зависеть от уровня спроса и предложения на него. По прогнозу Минфина, заложенного в госбюджет, в 2017 году доллар будет стоить в среднем порядка 27,2 грн.

Фото: Макс Требухов

"Для роста курса доллара есть фундаментальные предпосылки, так как в декабре увеличилась потребность в валюте для оплаты импорта энергоносителей и потребительских товаров. Есть предпосылки для незначительного роста курса, но они вызваны, прежде всего, фундаментальными факторами, ростом спроса на валюту со стороны импортеров", - говорит Андрей Приходько, главный аналитик Укрсоцбанка.

В долгосрочной перспективе участники рынка даже не делают никаких курсовых прогнозов, так как они слишком сильно зависят от политической и экономической ситуаций в стране.

Банки будут закрываться и дальше

В 2017 году банкротства банков хоть и не будут такими массовыми, как до сих пор, но все-таки продолжатся. Причина в том, что Нацбанк поставил для них довольно жесткие требования по капиталу. К 1 июля 2017 года на рынке не должно остаться банков с капиталом менее 200 млн грн. Нацбанк объясняет свое требование к докапитализации тем, что банки не должны работать, привлекая деньги у вкладчиков, и раздавая их своим акционерам. У них обязаны быть свои собственные средства, которые обеспечивают их устойчивость.

Те, кто не сможет найти необходимой суммы денег, должны будут привлечь инвесторов, объединиться с кем-то или же покинуть рынок. Под угрозой сейчас находится довольно много банков - по данным НБУ капитала в таком размере сейчас нет у 46 учреждений.

Фото: Макс Требухов

Доходность депозитов будет падать

Уже который год все ждут снижения ставок по кредитам в Украине. Но это невозможно без снижения депозитных ставок, по которым банки привлекают деньги. Сейчас ставка по годовому гривневому депозиту в среднем по рынку составляет 18%. Банкиры ждут, что ставки по депозитам уже в начале 2017 года снизятся на 1-1,5%.

"При стабильной политической и экономической ситуации ставки не будут расти, наш прогноз – они снизятся к концу первого квартала на 1- 1,5%. В числе основных факторов, которые способствуют снижению депозитных ставок –уменьшение количества банков, которые из-за проблем с ликвидностью декларировали сверхвысокие ставки по привлечению депозитов на уровне до 28% годовых в гривне, а также в целом высокая ликвидность банков при их низкой кредитной активности", - говорит Михаил Власенко, председатель правления Идея Банка.

Но кредиты не станут намного доступнее

После этого, соответственно, должны будут снижаться и кредитные ставки. Однако пока банкиры не видят предпосылок для их заметного (более чем на 1-2%) снижения.

Фото: Макс Требухов

"Что касается процентных ставок, то ситуация действительно сложная, поскольку эффективная ставка вряд ли будет снижаться в Украине, а предприятия просто не могут пользоваться дорогим ресурсом. Снижение на 1-2%, к сожалению, не меняет ситуацию на рынке",- говорит Елена Дмитриева, член наблюдательного совета банка "Глобус".

Поэтому ожидать значительной активизации кредитования в 2017 году не стоит. Банки по-прежнему будут более-менее активно выдавать карточные кредиты и займы наличными, как было и ранее. Но ипотека и автомобильное кредитование пока восстанавливаться не будет, за исключением нескольких дорогих единичных проектов.

Банкиры надеются на какую-то поддержку со стороны государства в направлении розничного кредитования.

"Должна быть госпрограмма поддержки ипотечного кредитования, государство должно стать локомотивом экономического развития. Сейчас банки, решая свои проблемы по валютным кредитам, несут колоссальные убытки. Заемщики, конечно, в истерике, потому что очень трудно по такому курсу погашать кредит. Государство должно брать на себя меру обеспечения и помогать населению и банкам находить понимание", - говорит Валерий Прохоренко, председатель правления БТА Банка.

PS От редакции

Собственно, должно ли государство активно вливать деньги в экономику или нет - это самая ожидаемая дискуссия 2017 года, которая началась еще в декабре прошлого года в Совете НБУ. Последнее интервью 2016 года на нашем сайте с бывшим топ-чиновником Анатолием Максютой также было посвящено этому вопросу. В ближайшие дни на сайте выйдет интервью с замглавы НБУ Дмитрием Сологубом, где также будут затрагиваться эти вопросы.

Елена ГубарьЕлена Губарь, журналист

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Тэги: банки, депозиты, НБУ, кредиты, инфляция, курс гривны
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