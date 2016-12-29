Год нововведений от КИЕВЭНЕРГО Уходящий год был непростым для большинства украинцев. Однако он принес и немало позитивных перемен

Фото: Катя Куницкая

Так в 2016 году компания КИЕВЭНЕРГО предложила киевлянам целый ряд инновационных сервисов, призванных упростить решение коммунальных вопросов. Компания, от которой, к слову, зависит не только свет и тепло в наших квартирах, но и функционирование всей столицы, сделала серьезный шаг навстречу своим клиентам.

В этом году заработал Личный кабинет по теплу и горячей воде на сайте компании. Такой сервис дает возможность передать показания счетчиков, просмотреть статистику своего потребления и платежей, проконтролировать показания домового теплосчетчика и оплатить горячую воду и отопление через интернет. Преимущества Личного кабинета по теплу и горячей воде уже оценили более 130 тысяч его активных пользователей. А в Личном кабинете по электроэнергии, который функционирует с 2014 года, по состоянию на начало декабря было зарегистрировано более 456 тысяч клиентов.

Также компания запустила мобильное приложение, которое можно бесплатно загрузить из PlayMarket. Приложение позволит внести показания и оплатить потребленную электроэнергию, используя любое устройство на базе Android.

Существенно расширились возможности контакт-центра КИЕВЭНЕРГО – благодаря модернизации программного обеспечения и значительному расширению штата операторов. Стоит отметить и усовершенствование автоматического меню. Теперь передать показания счетчика электроэнергии по телефону можно в тоновом режиме без участия оператора.

Чтобы киевлянам было проще попасть в центр обслуживания клиентов, время работы центров продлено, а центры на ул. Маршала Тимошенко, 18, Жилянской, 83/53, Драгоманова, 40-з и Закревского, 14 открыты также и по субботам.

Развивают в компании и сервис предварительной записи, который дает возможность заранее спланировать визит в центр обслуживания. Записаться на прием к специалисту можно онлайн, выбрав удобное время визита.

Останавливаться на достигнутом КИЕВЕНЕРГО не собирается. В компании планируют и в следующем году развивать сервисы, которые помогут сделать жизнь киевлян более комфортной.