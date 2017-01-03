В Чехии вырыли из могилы останки украинского поэта Александра Олеся На его месте похоронят другого человека.

Фото: Евгений Кривочуприн

В Чехии вырыли из могилы останки украинского писателя Александра Олеся (Кандыбы), так как на его месте собираются похоронить другого человека, пишет ZN.ua со ссылкой на свои источники.

Александр Олесь умер в 1944 году и был похоронен на Ольшанском кладбище в Праге.

По чешским законам, после погребения родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище, размером в 20 тысяч чешских крон на 10 лет (около 20 тыс. грн). По словам представителей местной украинской общины, до недавнего времени ренту за могилу Олеся платил по собственной инициативе гражданин Чехии, выходец из Украины Владимир Михайлишин. Но недавно Михайлишин умер, и теперь его сын хочет похоронить отца на могиле Олеся.

Захоронение должно состояться 3 января. Могилу уже раскопали, но планы дальнейшего захоронения останков Олеся и его жены неизвестны.

Министр информполитики Юрий Стець заявил, что соответствующие государственные учреждения уже проинформированы о проблеме и пытаются решить ее.

Александр Олесь - известный украинский поэт, отец одного из лидеров ОУН, писателя и археолога Олега Ольжича