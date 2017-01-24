Сенат США утвердил нового директора ЦРУ Разведучреждение возглавит Майк Помпео.

Фото: EPA/UPG

Верхняя палата Конгресса США утвердила кандидатуру 53-летнего Майка Помпео на должность директора Центрального разведывательного управления.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

За утверждение его директором ЦРУ проголосовали 66 сенаторов, против - 32.

Отмечается, что Помпео возглавит разведучреждение "в обстановке эскалации международной напряженности, порожденной агрессивными действиями России и Китая, ядерными амбициями Северной Кореи и активизацией исламского терроризма".

Американская пресса отмечает, что перед новым руководителем ЦРУ стоит сложная задача задача: наладить нормальные рабочие взаимоотношения президента Дональда Трампа с разведсообществом. Ежедневные разведбрифинги начинались для избранного президента вскоре сразу после выборов, но Трамп на них почти не являлся. Он также категорически отверг выводы спецслужб, что РФ помогала ему в ходе избирательной кампании.

"Я разделяю мнение разведсообщества, что цель российских хакеров состояла отчасти в оказании содействия президентской кампании Трампа", - сказал Помпео на сенатских слушаниях.

Он также заявил, что откажется выполнять распоряжение своего шефа, если тот вдруг выскажется за возобновление таких жестких методов допроса террористов, как имитация утопления, квалифируемая ныне действующим законодательством как пытка.

Напомним, ранее ЦРУ выложило в свободный доступ 12 млн страниц архивных документов, которые относятся к деятельности ведомства с 1940 по 1990 годы.