Действия Украины при голосовании по резолюции по Израилю были правильными, - посол И Израилю бы не помогли, и себе усложнили бы жизнь на много лет вперед.

Володимир Єльченко Фото: ukraineun.org

Действия Украины при голосовании по резолюции по Израилю, которая требовала от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях, были правильными.

Об этом в эксклюзивном интервью LB.ua сообщил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.

«Я и дальше уверен в правильности нашего решения. Тогда вокруг было много эмоций. Когда-то говорили, что в СССР все разбирались в двух вещах - в футболе и в сельском хозяйстве: что и чем засеять, а также кто должен стоять в нападении в киевском «Динамо». Так вот теперь все стали экспертами по израильскому вопросу. Я же бы посоветовал сначала прочитать резолюцию, проанализировать ее», - сказал Ельченко.

По его мнению, большинство критиков этого не сделали, а просто кричали, что «Украина предала Израиль». «Во-первых, это абсолютно не так. Во-вторых, почему никто не бегает и не кричит, что Великобритания предала Израиль? Или Франция? Почему именно Украина? Мы голосовали по подобным резолюциям в Генассамблее ООН десятки раз, и даже в том же Совете Безопасности при нашем предыдущем членстве в 2000-2001 годах - но никогда это не вызвало такого раздражения», - сказал Ельченко.

Отвечая на вопрос LB.ua можно было при голосовании «воздержаться», Ельченко подчеркнул, что «наше «воздержались» по этой резолюции Израилю ничего бы не дало». «Но при этом нам сильно осложнило бы жизнь на много лет вперед. И не только в отношениях с арабскими странами. Хотя хотел бы напомнить, что точно также как и Израиль, часть из них проголосовала за нашу резолюцию по Крыму. И это тоже нужно ценить. Во-вторых, есть еще и весь исламский мир - и как мы бы после своего «воздержания» подходили к этим странам (а их более пятидесяти) и просили поддержать нас по Крыму или по Донбассу? Мы же не знаем, что будет завтра, через год. А нам нужно иметь широкую базу поддержки», - подчеркнул дипломат.

«Так что я бы всем нашим экспертам посоветовал лучше заняться анализом крымской резолюции, а не израильской», - добавил Ельченко.

Он также сообщил, что вопрос ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, стоит 14 февраля. «Это будут закрытые консультации, но, тем не менее, там вопрос о поселениях может быть поднят. Потому что как раз 17 января состоялись первые, после одобрения этой резолюции 23 декабря, дебаты по палестинскому вопросу. И они показали, что, несмотря на очень сильное давление на Израиль, ситуация не изменилась: все считают эту резолюцию абсолютно правильной и что ее надо выполнять, но Израиль снова отверг любые возможности ее выполнения», - напомнил Ельченко.

Как сообщалось, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который является также министром иностранных дел Израиля, принял решение отменить официальный визит украинского премьер-министра Владимир Гройсмана в страну. Отмечается, что решение об отмене визита было сделано в знак протеста против того факта, что Украина - обычно очень дружественное государство по отношению к Израилю, - проголосовала за антиизраильскую резолюцию Совета Безопасности ООН.

В свою очередь МИД Украины вызвало посла Израиля в Киеве в связи с отменой визита премьера. "С украинской стороны было выражено разочарование по поводу эмоциональной реакции отдельных израильских чиновников и политиков на результаты голосования в Нью-Йорке. Послу Израиля даны разъяснения относительно мотивов, которые обусловили позицию делегации Украины по поддержке упомянутого проекта. Отмечено, что Украина придерживается последовательной позиции относительно урегулирования израильско-палестинского конфликта, которую неоднократно обнародовала в различных форматах", - сказано в сообщении.

В свою очередь посол Израиля в Украине Элиав Белоцерковски подтвердил, что Израиль не поддерживает санкции против России из-за его агрессии против Украины. "У нас с Россией поддерживаются хорошие отношения. Мы на сто процентов поддерживаем целостность Украины, но в то же время мы не можем ставить под угрозу наши отношения с Россией", - сказал Белоцерковски.