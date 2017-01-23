Cоратник Саркози получил тюремный срок Бывший глава МВД Франции должен будет выплатить €75 тыс. штрафа.

Клод Геан Фото: presstv.ir

Ближайший соратник экс-президента Франции Николя Саркози, бывший глава МВД Франции Клод Геан приговорен к двум годам лишения свободы, один из которых проведет в тюрьме.

Об этом сообщает BFMTV.

Вердикт вынес апелляционный суд Парижа, который также постановил взыскать с Геана €75 тыс. штрафа и запретил ему на протяжении пяти лет занимать должности в системе государственного управления.

Дело в отношении бывшего чиновника было открыто в 2013 году. Тогда стало известно, что в 2002-2004 годах, Геан, занимавший пост начальника канцелярии МВД, ежемесячно получал из бюджета специального фонда ведомства €10 тыс. Половину этих денег он оставлял себе, вторую часть распределял между еще тремя участниками данной схемы. В общей сложности Геан признан виновным в финансовых нарушениях на сумму €210 тыс.

В ходе слушаний бывший министр свою вину отрицал, и заявил, что "данные деньги были премией2.

15 ноября 2016 года ливийский бизнесмен Зияд Таккедин заявил, что в 2006-2007 годах лично участвовал в передаче нескольких чемоданов с €5 млн наличными Николя Саркози, который в тот момент занимал должность министра внутренних дел Франции и Клоду Геану. Средства были переданы ливийским лидером Муаммаром Каддафи на нужды предвыборной президентской кампании Саркози. Адвокаты Геана все обвинения отвергли, а юристы Саркози пообещали подать в суд на ливийца за клевету.

В конце января 2014 года телеканал France 3 TV обнародовал аудиозапись интервью с Каддафи от 16 марта 2011 года. На ней ливийский лидер утверждал, что Саркози обратился к нему за финансовой помощью, когда был министром внутренних дел. При этом сумма, которую он в конечном итоге передал французскому политику, не называлась.

Геан отвечал за ведение предвыборной кампании Саркози в 2007 году. 8 марта 2015 года ему было предъявлено обвинение в ее незаконном финансировании.

Саркози возглавлял Францию с 16 мая 2007 года по 15 мая 2012 года. Бывший глава государства планировал участвовать в президентских выборах 2017 года, однако в ноябре выбыл из президентской гонки.