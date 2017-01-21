Полиция Австрии заявила о предотвращении теракта в Вене Задержанный придерживается исламистских взглядов.

Фото: Владимир Марус

Полиция Вены задержала 18-летнего натурализованного гражданина страны, планировавшего совершить террористическую атаку, пишет BBC со ссылкой на министра внутренних дел Австрии Вольфганга Соботку.

По словам Соботки, есть основания полагать, что задержанный придерживается исламистских взглядов, и в его действиях прослеживается джихадистский мотив.

В полиции обратились к жителям страны с призывом проявлять бдительность и сообщать о подозрительных людях и предметах.

"Мы получили информацию об этом человеке от разведслужб зарубежных стран", - уточнил Соботка.

Сейчас полиция изучает возможные связи подозреваемого с исламскими экстремистами.

Напомним, что 20 января в австралийском городе Мельбурн легковой автомобиль врезался в толпу пешеходов на оживленной улице. Четыре человека погибли и более 20 получили ранения, водителя застрелили.