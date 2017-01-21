"Философы, которых цитирует Путин, - это псевдонаука"
"Философы, которых цитирует Путин, - это псевдонаука"
Президентство Барака Обамы в снимках его личного фотографа
Президентство Барака Обамы в снимках его личного фотографа
МОЖЕМО ПЛАТИТИ МЕНШЕ
МОЖЕМО ПЛАТИТИ МЕНШЕ
Скачущие по верхам: "Ла Ла Лэнд" и "Кредо убийцы"
Скачущие по верхам: "Ла Ла Лэнд" и "Кредо убийцы"
Читатели LB.ua помогли ветерану АТО оплатить тренажер для реабилитации
Читатели LB.ua помогли ветерану АТО оплатить тренажер для реабилитации
Кому мешали ФОПы?
Кому мешали ФОПы?
Эффект Трампа
Эффект Трампа
«Из ста вернулось пятеро»
«Из ста вернулось пятеро»
Уляна Супрун: "Ми готові вже щось робити"
Уляна Супрун: "Ми готові вже щось робити"
ГлавнаяМир

Полиция Австрии заявила о предотвращении теракта в Вене

Задержанный придерживается исламистских взглядов.

Полиция Австрии заявила о предотвращении теракта в Вене
Фото: Владимир Марус

Полиция Вены задержала 18-летнего натурализованного гражданина страны, планировавшего совершить террористическую атаку, пишет BBC со ссылкой на министра внутренних дел Австрии Вольфганга Соботку.

По словам Соботки, есть основания полагать, что задержанный придерживается исламистских взглядов, и в его действиях прослеживается джихадистский мотив.

В полиции обратились к жителям страны с призывом проявлять бдительность и сообщать о подозрительных людях и предметах.

"Мы получили информацию об этом человеке от разведслужб зарубежных стран", - уточнил Соботка.

Сейчас полиция изучает возможные связи подозреваемого с исламскими экстремистами.

Напомним, что 20 января в австралийском городе Мельбурн легковой автомобиль врезался в толпу пешеходов на оживленной улице. Четыре человека погибли и более 20 получили ранения, водителя застрелили.

Новости по теме:

Тэги: Австрия, теракты

Читайте в разделе