Полиция Австрии заявила о предотвращении теракта в Вене
Задержанный придерживается исламистских взглядов.
Полиция Вены задержала 18-летнего натурализованного гражданина страны, планировавшего совершить террористическую атаку, пишет BBC со ссылкой на министра внутренних дел Австрии Вольфганга Соботку.
По словам Соботки, есть основания полагать, что задержанный придерживается исламистских взглядов, и в его действиях прослеживается джихадистский мотив.
В полиции обратились к жителям страны с призывом проявлять бдительность и сообщать о подозрительных людях и предметах.
"Мы получили информацию об этом человеке от разведслужб зарубежных стран", - уточнил Соботка.
Сейчас полиция изучает возможные связи подозреваемого с исламскими экстремистами.
Напомним, что 20 января в австралийском городе Мельбурн легковой автомобиль врезался в толпу пешеходов на оживленной улице. Четыре человека погибли и более 20 получили ранения, водителя застрелили.