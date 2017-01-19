Литовский суд вновь вызвал Горбачева на допрос В суде готовы допросить экс-президента СССР в режиме видеоконференции.

Михаил Горбачев

Вильнюсский окружной суд вручил повестку первому и последнему президенту СССР Михаилу Горбачеву. Политика намерены допросить в рамках дела о событиях января 1991 года в литовской столице.

Об этом сообщает Delfi.

По словам судьи Айноры Корнелии Мацявичене, повестка была вручена в декабре 2016 года. Литовский суд отправил уведомление по почте и получил подтверждение того, что адресат получил извещение. Еще одну повестку бывшему президенту СССР направили по каналам министерства юстиции республики, третью - по электронной почте.

В суде отметили, что также готовы допросить Горбачева в режиме видеоконференции.

О решении допросить бывшего главу Советсткого Союза в окружном суде сообщили в октябре 2016 года. В январе того же года литовская прокуратура в рамках дела о событиях 1991 года в Вильнюсе заочно обвинила 92-летнего бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова в создании "организованной группы из 160 военных и политических деятелей с целью возвращения Литвы в состав СССР".

В том же месяце надзорное ведомство республики информировало об отказе Москвы допросить Горбачева по просьбе литовских правоохранительных органов. Российские власти сослались на положение Конвенции Совета Европы от 1959 года "О взаимопомощи в уголовных делах", согласно которому правовая помощь не предоставляется, если это может повредить суверенитету или безопасности получившей просьбу страны, ее общественному порядку или другим существенным интересам.

В начале 1990-х прокуратура Литвы возбудила дело по событиям 13 января 1991 года. Тогда советские войска штурмовали телецентр в Вильнюсе, в ходе операции 15 человек погибли и около 600 получили ранения. В 1999 году в деле о событиях 13 января за создание антигосударственных организаций и другие преступления шесть человек получили тюремные сроки.

В 2010 году по делам в отношении 23 подозреваемых (большинство из которых россияне, а двое - граждане Беларуси) был отменен срок давности. Подозреваемые объявлены в розыск на территории Евросоюза.

В Украину Горбачеву запрещен въезд на 5 лет.