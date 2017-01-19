Столтенберг заявил о резком увеличении количества кибератак на НАТО
Генсек НАТО пообещал сделать вопрос киберзащиты одной из ключевых тем саммита Альянса.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о резком увеличении количества кибератак на системы НАТО.
Об этом сообщает The Washington Post.
По словам главы Альянса, в 2016 году число кибератак увеличилось на 60% по сравнению с предыдущим годом и достигло около 500. Столтенберг подчеркнул, что большая часть из них велась не частными лицами, а при финансовой поддержке со стороны государств.
"Я чрезвычайно обеспокоен таким развитием ситуации, и киберзащита станет одной из ключевых тем на предстоящем саммите НАТО. Нам необходимо усилить работу в этой области", - сказал он.
Кроме того, Столтенберг отметил, что Альянс получал несколько сообщений от государств - членов НАТО о попытках хакеров вмешаться в избирательный процесс.
Напомним, в конце декабря Daily Mail назвала Дэвида Кэмерона претендентом на пост генсека НАТО.