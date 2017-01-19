Столтенберг заявил о резком увеличении количества кибератак на НАТО Генсек НАТО пообещал сделать вопрос киберзащиты одной из ключевых тем саммита Альянса.

Йенс Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о резком увеличении количества кибератак на системы НАТО.

Об этом сообщает The Washington Post.

По словам главы Альянса, в 2016 году число кибератак увеличилось на 60% по сравнению с предыдущим годом и достигло около 500. Столтенберг подчеркнул, что большая часть из них велась не частными лицами, а при финансовой поддержке со стороны государств.

"Я чрезвычайно обеспокоен таким развитием ситуации, и киберзащита станет одной из ключевых тем на предстоящем саммите НАТО. Нам необходимо усилить работу в этой области", - сказал он.

Кроме того, Столтенберг отметил, что Альянс получал несколько сообщений от государств - членов НАТО о попытках хакеров вмешаться в избирательный процесс.

Напомним, в конце декабря Daily Mail назвала Дэвида Кэмерона претендентом на пост генсека НАТО.