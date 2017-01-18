Стамбульский террорист заявил, что действовал по прямому приказу ИГИЛ Боевик ИГИЛ признался, что изначально собирался устроить стрельбу на площади Таксим.

Абдулькадир Машарипов Фото: EPA/UPG

Подозреваемый в нападении на ночной клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь Абдулькадир Машарипов сказал полиции, что изменил первоначальную цель своей атаки, чтобы избежать проверки службой безопасности и действовал по прямому приказу террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ).

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на турецкую газету Hurriyet.

По его словам, изначально он должен он был провести атаку вблизи центральной площади Таксим, а инструкции он получал из Ракки, которая является "столицей" ИГИЛ в Сирии.

"Я пришел на Таксим в новогоднюю ночь, но меры безопасности были слишком жесткими. Невозможно было провести атаку", - цитирует издание слова террориста.

"Я получил инструкцию искать новую цель в этом районе. Я ехал по берегу Босфора приблизительно в 10 часов вечера в такси. [Клуб] Reina выглядел подходящим для атаки. Казалось, что там не было серьезных мер безопасности", - рассказал боевик.

Как отмечает Рейтер, Hurriyet не сообщает, откуда получила информацию о свидетельствах террориста, независимого подтверждения этой информации нет.

Машарипов был пойман в понедельник в стамбульском районе Эсенюрт вместе с четырьмя другими предполагаемыми террористами.

В новогоднюю ночь вооруженный мужчина напал на посетителей ночного клуба Reina. Он прибыл в клуб на такси в воскресенье поздней ночью и открыл огонь по людям, праздновавшим Новый год. Среди погибших были иностранцы. Также десятки человек получили ранения. Власти Турции назвали нападение терактом.