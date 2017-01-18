В центральной части Италии произошли два мощных землетрясения О жертвах, пострадавших и разрушениях информации не поступало.

Землетрясение в Италии (Архив) Фото: EPA/UPG

В Центральной Италии произошло землетрясение магнитудой 5,6. Подземные толчки ощущались в Риме.

Об этом сообщает Rai News.

Толчки были зафиксированы в 11:15 по местному времени (12:25 по Киеву). В качестве меры предосторожности была проведена эвакуация пассажиров римского метро.

Ранее, в 10:25 по местному времени (11:24 по Киеву), произошло землетрясение магнитудой 5,4. Под ударом оказались регионы Центральной Италии - Лацио, Абруццо и Марке. В школах и других учебных заведениях в этих областях прекращены занятия, учащиеся выведены в безопасные места.

Власти также рекомендовали жителям покинуть дома и оставаться на улице до тех пор, пока спасатели не проверят устойчивость зданий. О жертвах, пострадавших и разрушениях информации не поступало.

24 августа 2016 года в Центральной Италии произошло сильное землетрясение. Тогда в городе Аматриче и соседних Аккумоли и Аркуате погибли 300 человек, тысячи домов были разрушены. Сейсмологи зафиксировали более 45 тыс. афтершоков, включая крупное землетрясение в октябре магнитудой 6,6, в результате которого пострадали десятки человек.