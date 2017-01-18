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Си Цзиньпин: миру нужны стабильные отношения между Китаем и США

Байден выразил надежду, что КНР и США смогут продолжать углублять взаимное доверие и расширять сотрудничество.

Си Цзиньпин: миру нужны стабильные отношения между Китаем и США
Си Цзиньпин
Фото: http://www.gazeta.lv

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что миру нужны стабильные отношения и сотрудничество между Китаем и США. 

Об этом сообщает агентство Рейтер

В ходе встречи в вице-президентом США Джо Байденом в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе Си сказал американскому политику, что он "положительно оценивает" усилия Байдена по укреплению дружбы и взаимопонимания между этими двумя странами. 

По словам Си, за 38 лет дипломатических отношений между США и КНР были подъемы и спады, но в целом они продолжают развиваться. Китайский лидер также отметил, что при президенте Бараке Обаме отношения между странами развивались в "правильном" направлении и были достигнуты важные и позитивные результаты в торговле и международном обмене. 

Китайский лидер также подчеркнул, что в основных интересах народов обеих стран, чтобы Китай и США упорно работали и добивались формирования долгосрочных и стабильных взаимоотношений.

Байден со своей стороны выразил надежду, что страны смогут продолжать углублять взаимное доверие и расширять сотрудничество. 

Напомним, что ранее на этой неделе в Китае пригрозили "снять перчатки" в ответ на действия Трампа. Поводом стали заявления избранного президента США относительно Тайваня.

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Тэги: США, Китай, дипломатические отношения, Джозеф Байден, Си Цзиньпин

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