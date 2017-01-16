​Мозамбик объявил о дефолте У страны нет денег на обслуживание госдолга.

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Мозамбик не сможет заплатить проценты по евробондам. Во среду, 18 января, правительство этого африканского государства должно перечислить $59,8 млн своим кредиторам, но министерство финансов Мозамбика сообщило, что у него нет денег.

Об этом пишет Bloomberg.

В заявлении министерства говорится, что способность Мозамбика платить по долгам в 2017 году очень ограничена "и не позволяет республике осуществить выплату процентов по бондам".

Бумаги, которые Мозамбик сейчас не может обслуживать, были выпущены на общую сумму $727 млн, их погашение предстоит в январе 2023 года.

В настоящее время Мозамбик ведет переговоры с Международным валютным фондом о возобновлении кредитной программы, которая была приостановлена в апреле 2015 году. В октябре 2015 года министерство финансов Мозамбика предупредило держателей евробондов о необходимости провести реструктуризацию коммерческого долга.

Мозамбик находится в Юго-Восточной Африке. Страна независима с 1975 года. Ее президент - Фелипе Ньюси.