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В России из семей с долгами по ЖКХ распорядились забирать детей

Власти объяснили передачу детей под опеку "благими намерениями".

В России из семей с долгами по ЖКХ распорядились забирать детей
Фото: lg.ua

В России из семей должников, которые не заплатили за газ и электричество, распорядились изымать детей.

Об этом говорится в поручении главы Зеленодольского района Татарстана Александра Тыгина, обнародованном местной газетой "Вечерняя Казань".

"Организовать работу отдела опеки и попечительства… по изъятию несовершеннолетних детей, проживающих в жилых помещениях с задолженностью за энергоносители", - говорится в документе.

Фото: http://www.evening-kazan.ru/

Руководитель пресс-службы Зеленодольского райисполкома Александр Коршунов прокомментировал решение руководства, пояснив, что делается это в благих намерениях: чтобы не допустить замерзания детей в домах, в которых за долги отключили свет и тепло.

"За 2016 год из таких семей было изъято 11 детей на срок до трех месяцев. Все эти дети временно жили в  приюте. Разве было бы правильно оставлять ребят в домах, в которых нет света, тепла, где за ними нет должного ухода? Детям в таких условиях жить недопустимо", - сказал он.

Проблема с отключением электричества и газа в домах должников за ЖКУ, напоминает "Вечерняя Казань", попала в поле зрения руководителей республики год назад, когда в селе Старый Кувак Лениногорского района сгорели в своем доме мать и пятеро детей. Дом был отключен от газоснабжения, и семья отапливала его с помощью электроприборов.

Как сообщалось 11 января, Минюст Украины запустил реестр должников.

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Тэги: Россия, дети, должники

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