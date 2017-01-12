США ввели санкции против должностных лиц сирийской армии
Санкционный список включает имена 18 полковников и генералов.
США ввели санкции в отношении должностных лиц армии президента Сирии Башара Асада.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента.
Согласно заявлению, санкции введены в отношении представителей армии Сирии, ВМС, ВВС, гражданской обороны и республиканской гвардии страны. Санкционный список включает имена 18 сирийских полковников и генералов.
Отныне лицам из санкционного списка запрещено пользоваться любым имуществом или коммерческими объектами в США.
Отмечается, что такое решение было принято после доклада ООН, согласно которому режим Асада "использует промышленный хлор в качестве оружия против своего собственного народа".
Напомним, ранее США обвинили режим Асада в нарушении режима прекращения огня.