Тиллерсон поддержал передачу Украине летального оружия Кандидат в госсекретари считает важным всячески помогать украинцам защитить себя от дальнейшей агрессии.

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Соединенным Штатам необходимо поддержать Украину, предоставив ей летальное оборонительное вооружение.

Такое мнение во время слушаний в Комитете по международным делам Сената в среду выразил выдвинутый Дональдом Трампом на должность госсекретаря США Рекс Тиллерсон, передает Укринформ.

"Принятие подобного решения требует консультаций с Национальным советом по безопасности и вклада других, однако я бы поддержал это", - ответил Тиллерсон на вопрос о необходимости поставки в Украину летального оборонительного оружия.

Он также отметил важность поддержки обороноспособности Украины.

"Важно всячески помогать украинцам защитить себя от дальнейшей агрессии. Надеюсь, режим прекращения огня будет соблюдаться, однако при отсутствии этого нам важно поддержать их возможности самозащиты", - подчеркнул кандидат в государственные секретари США.

Ранее сегодня Тиллерсон признал незаконной аннексию Крыма и назвал Россию "недружественным противником".