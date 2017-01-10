В Госдуме допустили ответные санкции против США после расширения "списка Магнитского" Накануне США включили в "список Магнитского" главу Следкома РФ и ряд других россиян.

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Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Москва может ассиметрично ответить Вашингтону на расширение "списка Магнитского".

Об этом сообщает РИА Новости.

"Хочу напомнить, что в России действует закон об ответных мерах на "акт Магнитского", согласно которому МИД РФ и даже наши депутаты и сенаторы вправе предложить расширить "черные списки" американских граждан, виновных в нарушении прав россиян. Таких случаев немало", - сказал Слуцкий.

Он добавил, что из-за передачи власти в США ответные шаги могут быть ассиметричными, как это произошло в случае с высылкой российских дипломатов из Америки. При этом Слуцкий выразил надежду на то, что новый президент Дональд Трамп и его команда изменят вектор внешней политики США на российском направлении и "отношения вернутся в конструктивное русло".

Накануне США включили в "список Магнитского" главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, депутата Госдумы Андрея Лугового, следователя Станислава Гордиевского, бизнесменов Дмитрия Ковтуна и Геннадия Плаксина. Об этом сообщается на сайте Минфина США.

Как отмечает The New York Times, новые санкции не связаны с кибератакой на Демократическую партию США. Бастрыкина власти США считают причастным к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.

Высокий суд Лондона называет бывших разведчиков Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна вероятными исполнителями убийства экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Литвиненко умер в ноябре 2006 года от отравления радиоактивным полонием-210.

"Список Магнитского" изначально был направлен против лиц, предположительно причастных к гибели аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского в СИЗО в 2009 году. Санкции для людей, попавших в этот список, представляют собой запрет на въезд в страну и арест всех счетов названного лица в американских банках.

13 апреля 2013 года Россия составила ответный перечень фамилий, который получил неофициальное название "список Гуантанамо". В него включили граждан США, якобы причастных к легализации и применению пыток, бессрочному содержанию заключенных.В мае 2015 года Россия опубликовала список тех, против кого ввела санкции - под ограничения попали 89 американских и европейских политиков. До того список нигде не публиковался.