Боснийский сценарий для Украины
Боснийский сценарий для Украины
Зигмунт Бауман: «Конец света – это отсутствие уверенности в завтрашнем дне»
Зигмунт Бауман: «Конец света – это отсутствие уверенности в завтрашнем дне»
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Микола Шиптур. Кримський бранець, якого забула Україна
Микола Шиптур. Кримський бранець, якого забула Україна
Фактор Боуи
Фактор Боуи
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
Кто заплатит за Приватбанк
Кто заплатит за Приватбанк
Доступ до дітей в реанімаціях: два погляди на одні двері
Доступ до дітей в реанімаціях: два погляди на одні двері
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
ГлавнаяМир

В Госдуме допустили ответные санкции против США после расширения "списка Магнитского"

Накануне США включили в "список Магнитского" главу Следкома РФ и ряд других россиян.

В Госдуме допустили ответные санкции против США после расширения "списка Магнитского"
Фото: obozrevatel.com

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Москва может ассиметрично ответить Вашингтону на расширение "списка Магнитского".

Об этом сообщает РИА Новости.

"Хочу напомнить, что в России действует закон об ответных мерах на "акт Магнитского", согласно которому МИД РФ и даже наши депутаты и сенаторы вправе предложить расширить "черные списки" американских граждан, виновных в нарушении прав россиян. Таких случаев немало", - сказал Слуцкий.

Он добавил, что из-за передачи власти в США ответные шаги могут быть ассиметричными, как это произошло в случае с высылкой российских дипломатов из Америки. При этом Слуцкий выразил надежду на то, что новый президент Дональд Трамп и его команда изменят вектор внешней политики США на российском направлении и "отношения вернутся в конструктивное русло".

Накануне США включили в "список Магнитского" главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, депутата Госдумы Андрея Лугового, следователя Станислава Гордиевского, бизнесменов Дмитрия Ковтуна и Геннадия Плаксина. Об этом сообщается на сайте Минфина США.

Как отмечает The New York Times, новые санкции не связаны с кибератакой на Демократическую партию США. Бастрыкина власти США считают причастным к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.

Высокий суд Лондона называет бывших разведчиков Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна вероятными исполнителями убийства экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Литвиненко умер в ноябре 2006 года от отравления радиоактивным полонием-210.

"Список Магнитского" изначально был направлен против лиц, предположительно причастных к гибели аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского в СИЗО в 2009 году. Санкции для людей, попавших в этот список, представляют собой запрет на въезд в страну и арест всех счетов названного лица в американских банках.

13 апреля 2013 года Россия составила ответный перечень фамилий, который получил неофициальное название "список Гуантанамо". В него включили граждан США, якобы причастных к легализации и применению пыток, бессрочному содержанию заключенных.В мае 2015 года Россия опубликовала список тех, против кого ввела санкции - под ограничения попали 89 американских и европейских политиков. До того список нигде не публиковался.

Новости по теме:

Тэги: США, Россия, Госдума, санкции, Сергей Магнитский, дело Магнитского, Александр Литвиненко, Александр Бастрыкин
Реклама

Читайте в разделе