Второй в мире производитель водки заявил о банкротстве Roust Corporation намерена реструктурировать задолженность на сумму $1,14 млрд.

Алкогольный холдинг Рустама Тарико Roust Corporation обратился в суд Нью-Йорка с просьбой о защите от кредиторов в соответствии со статьей 11 Кодекса законов о банкротстве США.

Как говорится в карточке Roust Corp. на сайте Bloomberg и в данных PacerMonitor, соответствующее заявление было подано 30 декабря 2016 года.

Как уточняется в публикации Law360 от 3 января 2017 года, корпорация в рамках дела намерена реструктурировать задолженность на сумму $1,14 млрд. Как пояснил глава Roust Гранд Винтертон, трудности с выплатой долга образовались в том числе из-за экономического спада в Польше, России, Казахстане и Украине, а также сложностей с финансированием в банках РФ и запретом на поставки российской продукции в Украину (из-за чего бизнес корпорации в этой стране сократился на 90%).

Винтертон отметил, что в ходе переговоров с кредиторами Roust удалось договориться о реструктуризации 90% займов и около двух третей конвертируемых облигаций. Руководитель Roust указал, что "позитивное развитие корпорации было омрачено макроэкономическими факторами".

Вечером 9 января в пресс-службе Roust рассказали, что суд Нью-Йорка утвердил программу реструктуризации долга и докапитализации группы, передает "Прайм". "В данный момент идет оформление документов по принятому судом решению", – отметили в холдинге.

Roust Corporation, по собственным данным, является вторым по величине производителем водки в мире и крупнейшим дистрибьютором алкоголя в Центральной и Восточной Европе. В числе алкогольных брендов холдинга, среди прочих, - "Зеленая марка", "Парламент", "Журавли", а также Zubrowka.

Ранее все указанные бренды принадлежали польской Central European Distribution Corporation (CEDC), которая была выкуплена холдингом Тарико в середине 2013 года. Незадолго до сделки CEDC также попросила защиты от кредиторов в американском суде, а затем согласилась реструктурировать задолженность, превысившую $1 млрд.

Водочный бренд "Русский стандарт", также принадлежащий Тарико, в Roust Corporation не входит. В ноябре 2016 года газета "Ведомости" сообщала, что бизнесмен может провести IPO (первичное размещение акций) Roust в течение ближайших двух лет после интеграции "Русского стандарта" в холдинг. Такая интеграция произойдет в рамках реструктуризации долга Roust и докапитализации корпорации более чем на $500 млн.

Как сообщалось в августе 2016 года, Минфин предложил повысить минимальные цены на алкоголь.