Великобритания не готова пойти на упрощение визового режима для граждан Украины
Из-за Брексита.
Великобритания не готова пойти на упрощение визового режима для граждан Украины.
Об этом в эксклюзивном интервью LB.ua сказала посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко.
"К сожалению, правительство Великобритании не готово пойти нам навстречу из-за собственных планов ужесточения контроля за трудовой миграцией", - сказала посол.
По ее словам, украинская сторона неоднократно ставила этот вопрос перед британским правительством.
Галибаренко считает, что данный вопрос двусторонней повестки дня находится под влиянием Брексита.