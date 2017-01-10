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Великобритания не готова пойти на упрощение визового режима для граждан Украины

Из-за Брексита.

Великобритания не готова пойти на упрощение визового режима для граждан Украины
Фото: EPA/UPG

Великобритания не готова пойти на упрощение визового режима для граждан Украины.

Об этом в эксклюзивном интервью LB.ua сказала посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко.

"К сожалению, правительство Великобритании не готово пойти нам навстречу из-за собственных планов ужесточения контроля за трудовой миграцией", - сказала посол.

По ее словам, украинская сторона неоднократно ставила этот вопрос перед британским правительством.

Галибаренко считает, что данный вопрос двусторонней повестки дня находится под влиянием Брексита.

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Тэги: Великобритания, безвизовый режим, "Брексит"
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