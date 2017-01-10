Великобритания не готова пойти на упрощение визового режима для граждан Украины Из-за Брексита.

Фото: EPA/UPG

Великобритания не готова пойти на упрощение визового режима для граждан Украины.

Об этом в эксклюзивном интервью LB.ua сказала посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко.

"К сожалению, правительство Великобритании не готово пойти нам навстречу из-за собственных планов ужесточения контроля за трудовой миграцией", - сказала посол.

По ее словам, украинская сторона неоднократно ставила этот вопрос перед британским правительством.

Галибаренко считает, что данный вопрос двусторонней повестки дня находится под влиянием Брексита.