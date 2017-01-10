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Киев начал выстраивать торгово-экономические отношения с Лондоном после окончательного выхода Британии из ЕС, - посол

До момента выхода из ЕС Великобритания будет оставаться полноценным участником Соглашения об ассоциации с Украиной.

Киев начал выстраивать торгово-экономические отношения с Лондоном после окончательного выхода Британии из ЕС, - посол
Наталія Галібаренко
Фото: focus.ua

Украина начала работу с Великобританией о будущих торгово-экономических отношения между странами после окончательного выхода Великобритании из ЕС.

Об этом в эксклюзивном интервью LB.ua сказала посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко.

«Мы уже поставили вопрос о начале в перспективе обсуждения новых правовых рамок, регулирующих наши торгово-экономические отношения после выхода Британии из ЕС», - сказала посол.

Она подчеркнула, что переговоры по выходу Великобритании из ЕС начнутся только в марте этого года. «Но даже после формального начала переговоров и до момента выхода из Евросоюза Великобритания будет оставаться полноценным участником всех действующих для нее договоров в рамках ЕС, включая Соглашение об ассоциации с Украиной», - добавила Галибаренко.

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Тэги: Великобритания, Галибаренко Наталья, Европейский Союз, "Брексит"
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