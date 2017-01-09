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McDonald's продаст 80% своего бизнеса в Китае и Гонконге

За свои акции McDonald's получит более $2 млрд.

McDonald's продаст 80% своего бизнеса в Китае и Гонконге
Фото: business-pl.ru

Американская сеть фастфудов McDonald's продаст 80% своего бизнеса в Китае и Гонконге консорциуму компаний Citic Group и Carlyle Group.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Carlyle Group.

За свои акции McDonald's получит более $2 млрд. Доля Citic составит 58%, Carlyle получит 28%. Сделку планируют завершить в середине 2017 года после того, как будет получено разрешение регуляторов рынка.

Партнеры планируют открыть около 1500 ресторанов в течение пяти лет. Они также намерены обновить меню, повысить удобство ресторанов и доставки. Генеральный директор McDonald's Стив Истербрук заявил, что эта сделка позволит сети фастфудов занять лидирующие позиции на китайском рынке.

Сейчас в Китае открыто более 2400 ресторанов McDonald's, а также около 240 в Гонконге. Это делает его второй по величине сетью быстрого питания в Китае и самой большой в Гонконге. В этом регионе основным конкурентом McDonald’s является компания Yum China Holdings Inc., владеющая брендами KFC и Pizza Hut.

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Тэги: Китай, Гонконг, McDonald's
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