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В Польше найден мертвым сын Леха Валенсы

Эксперты предварительно исключили причастность кого-либо к смерти Валенсы.

В своей квартире в Гданьске был найден мертвым сын экс-президента Польши Леха Валенсы Пшемыслав.

Об этом сообщает Associated Press.

По словам представителей городской полиции, тело 43-летнего мужчины было обнаружено одним из членов семьи.

Сообщается, что эксперты предварительно исключили причастность кого-либо к смерти Валенсы.

Пшемыслав - третий из восьми детей Леха Вленси. У экс-президента Польши и его жены Дануты восемь детей - четверо сыновей и четверо дочерей.

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Тэги: Польша, смерть, Лех Валенса
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