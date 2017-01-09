В Польше найден мертвым сын Леха Валенсы
Эксперты предварительно исключили причастность кого-либо к смерти Валенсы.
В своей квартире в Гданьске был найден мертвым сын экс-президента Польши Леха Валенсы Пшемыслав.
Об этом сообщает Associated Press.
По словам представителей городской полиции, тело 43-летнего мужчины было обнаружено одним из членов семьи.
Lech Walesa's son - Przemyslaw - was found dead. https://t.co/Q3QLvSMQEI @20committee— Wojciech G. (@POL_Woj) January 8, 2017
Сообщается, что эксперты предварительно исключили причастность кого-либо к смерти Валенсы.
Пшемыслав - третий из восьми детей Леха Вленси. У экс-президента Польши и его жены Дануты восемь детей - четверо сыновей и четверо дочерей.