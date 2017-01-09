В Польше найден мертвым сын Леха Валенсы Эксперты предварительно исключили причастность кого-либо к смерти Валенсы.

В своей квартире в Гданьске был найден мертвым сын экс-президента Польши Леха Валенсы Пшемыслав.

Об этом сообщает Associated Press.

По словам представителей городской полиции, тело 43-летнего мужчины было обнаружено одним из членов семьи.

Сообщается, что эксперты предварительно исключили причастность кого-либо к смерти Валенсы.

Пшемыслав - третий из восьми детей Леха Вленси. У экс-президента Польши и его жены Дануты восемь детей - четверо сыновей и четверо дочерей.